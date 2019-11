INTEMPÉRIES De fortes pluies attendues entre mercredi et jeudi pourraient provoquer des crues

Le Pas-de-Calais est en vigilance orange inondation. — M.Libert / 20 Minutes

Vent et pluie au programme. Les prochaines heures risquent d’être mouvementées en termes de météo dans le Pas-de-Calais. Depuis ce mercredi après-midi, Météo France a d’ailleurs placé le département en vigilance orange inondation.

Depuis mercredi matin, des vents forts balayent le littoral avec des rafales pouvant atteindre les 100 km/h. Ce phénomène, associé à une mer forte, a incité la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord à déconseiller « toute pratique de loisirs nautiques » et appeler « les usagers de la mer à la plus grande prudence. » Cette alerte est valable jusqu’à vendredi matin.

« Fortes pluies dans la nuit de mercredi à jeudi »

Dans l’après-midi, c’était au tour de Météo France de lancer une alerte. « En fonction de la localisation des plus fortes pluies dans la nuit de mercredi à jeudi, des débordements dommageables sont prévus sur certains cours d’eau du Nord-Pas-de-Calais », précise le bulletin de l’organisme. Ainsi, une vigilance orange inondation est entrée en vigueur mercredi à 16h jusqu’à jeudi, 16h.

🔶🌧️ Le Pas-de-Calais est placé en #VigilanceOrange #inondations par @meteofrance.



⚠️ Restez prudents, surveillez la montée des eaux et limitez vos déplacements ⬇️ https://t.co/UCvcXKiawn pic.twitter.com/ICPwFn77cZ — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) November 27, 2019

Plusieurs cours d’eau sont particulièrement ciblés par les risques de crue, à savoir la Liane, la Hem, la Lys amont-Laquette et le Lawe-Clarence amont.