La vitrine de Canard Street à Lille, vandalisée en juin 2018. — M. Libert / 20 Minutes

Trois militants antispécistes et pour la cause animale devaient comparaître, ce jeudi, devant le tribunal correctionnel pour dégradations de commerces de bouches.

Les actions de vandalisme avaient eu lieu en avril 2017 et mai et juin 2018.

Les prévenus ont préféré garder le silence devant le tribunal.

Parmi la vingtaine d’enseignes lilloises touchées par ces opérations nocturnes, seulement trois ont porté plainte : la boucherie L’Esquermoise, la poissonnerie Le Petit Mousse et le restaurant Canard Street.

Un prévenu absent de l’audience

« On espérait connaître les motivations de ces dégradations. On ne saura rien », regrettait le président du syndicat départemental de la boucherie, Laurent Rigaud, à l’issue d’une audience qui a duré beaucoup moins longtemps que prévu. Ce dernier s’était constitué partie civile pour les commerçants dans ce dossier.

Le débat a été vite écourté car les deux mis en cause, présents lors de l’audience, Delphie M. et Jean-François G., avaient décidé de garder le silence devant le juge. Ils n’ont voulu répondre à aucune question.

Quant à Fabian S., le troisième prévenu, il ne s’est pas présenté. Ne restait à leurs avocats qu’à réclamer la relaxe pour défauts de preuve. La décision du tribunal sera rendue le 21 novembre.

Des traces ADN

Dans cette affaire, ce sont tout d’abord des traces ADN sur des pavés retrouvés sur les lieux de vandalisme qui ont permis d’identifier deux des suspects. « La défense conteste la manière dont les scellés ont été confectionnés », précise Me Damien Legrand, avocat de la partie civile, mais selon lui, la culpabilité des trois militants ne fait guère de doute.

« En avril 2017, deux d’entre eux, portant des masques de museaux de vache, avaient été contrôlés par des policiers devant une boucherie souillée de liquide rouge. Ils ont revendiqué avoir aspergé la façade en guise de protestation et faire partie d’un comité de lutte contre l’abattage massif des animaux », explique l’avocat.

« On craint que ça recommence »

Par ailleurs, les enquêteurs ont retrouvé un communiqué diffusé sur un blog d’activistes vegan et intitulé « Boucheries lilloise : soldes à sang pour sang ». Le message considérait que « les boucheries [étaient] le dernier maillon de la filière de la mort ».

« Depuis la vague d’arrestation et les premières condamnations, plus aucune dégradation n’est à déplorer, mais on craint que ça recommence », glisse Me Damien Legrand. Le préjudice matériel des commerçants est estimé à environ 30.000 euros.