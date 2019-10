Illustration d'une maison de colocation gérée par Ages & Vie, à Perrigny-les-Dijon. — Marc Cellier

Un projet de « maison de colocation » propose à des personnes âgées dépendantes de partager un logement.

Pour la première fois, six communes du Nord et du Pas-de-Calais ont accordé un permis de construire pour ce projet.

Le Département du Pas-de-Calais bloque, pour l’instant, ce projet en refusant de délivrer l’agrément d’aide à domicile à la société Ages & Vie.

« Pour les personnes âgées, c’est une offre intéressante entre le béguinage et l’Ehpad* ». Pour Jean Lecomte, maire de Beaurainville, dans le Pas-de-Calais, le projet de « maison de colocation » pour personnes âgées dépendantes, développé par la société Ages & Vie, ne manque pas d’atout.

Pour la première fois dans le Nord et le Pas-de-Calais, six communes ont accordé un permis de construire pour l’implantation de ces bâtiments de colocation pour personnes âgées dépendantes. Le principe : une « maison » réunissant des pièces communes (salon, salle à manger et cuisine) avec des appartements individuels composés d’une chambre-séjour et d’une salle d’eau.

C onséquences sociales et économiques positives

« Si le projet voir le jour, cela aura des conséquences sociales et économiques positives pour notre commune de 2.100 habitants », assure Jean Lecomte. Si le projet voit le jour… Car pour l’instant, ça bloque au niveau du conseil départemental du Pas-de-Calais qui refuse de délivrer l’agrément d’aide à domicile.

Le projet de résidence d'Ages & Vie à Beaurainville, dans le Pas-de-Calais. - Ages & Vie

« Juridiquement, nous sommes considérés comme un service d’aide à domicile et, de ce fait, nous avons besoin d’une autorisation du Département, institution compétente dans ce domaine », explique Simon Vouillot, un des cofondateurs d’Ages & Vie.

« Le maillage du territoire est déjà très fort »

Or, dans le Pas-de-Calais, il existe déjà 140 services de soins à domicile, souvent organisés en association. « Le maillage du territoire est déjà très fort et la consigne pour les entreprises qui veulent s’installer est de s’appuyer sur l’expérience locale », explique le Département à 20 Minutes.

Or, dans l’aide à domicile, les salariés doivent souvent se déplacer chez l’un, chez l’autre. Ce qui n’est pas le cas avec le modèle de colocation d’Ages & Vie. « Il est donc difficile pour nous de travailler avec des structures qui ont un mode de fonctionnement plus éclaté, note Simon Vouillot. Nous embauchons des gens à temps plein sur le même site. »

En général, huit couples ou personnes âgées seules peuvent partager ce logement collectif où les repas sont préparés quotidiennement. « Une équipe d’auxiliaires de vie, dont certaines habitent sur place en logement de fonction, s’occupe des colocataires pour les tâches quotidiennes », explique Ages & Vie qui développe ce type de maisons depuis 2008.

Environ 1.600 euros en moyenne par mois

Néanmoins, les discussions restent ouvertes et le Département doit justement présenter lors de la prochaine réunion plénière, le 12 novembre, un cahier des charges de l’habitat adapté.

En attendant, à Beaurainville, ce sont deux ensembles de sept studios et l’embauche de six auxiliaires qui sont prévus. « Ce n’est pas donné pour les colocataires, 1.600 euros en moyenne par mois, mais c’est une solution parmi d’autres, reconnaît Jean Lecomte. Il ne faut pas oublier qu’à l’avenir, on devra faire de plus en plus pour les personnes âgées. »

* Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes