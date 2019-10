Un véhicule du Samu (illustration). — Clément Follain / 20 Minutes

Lundi, un enfant de 10 ans a été retrouvé pendu dans la maison de ses parents à Tourcoing, près de Lille, dans le Nord. L’enquête en cours privilégie la piste du suicide, a-t-on appris de sources concordantes. « Nous avons été appelés aujourd’hui à 17h58 pour une personne pendue. La victime est décédée », ont indiqué les pompiers. L’enfant « était en arrêt cardio-respiratoire à l’arrivée des secours » et est décédé « malgré les tentatives de réanimation » effectuées par les pompiers et le Samu.

Cet enfant a été « retrouvé pendu dans une chambre par son frère aîné de 13 ans », a indiqué une source proche de l’enquête. En cette période de vacances scolaires, les deux frères étaient « seuls dans la maison » lundi après-midi et « jouaient ensemble quand le plus jeune s’est isolé ».

Une enquête judiciaire a été ouverte

« Quand il a découvert l’enfant pendu, son frère a aussitôt appelé les secours. Le père, rentré chez lui juste après, est sorti avec son enfant en appelant à l’aide. Malheureusement, les tentatives de réanimation ont été vaines », a-t-on précisé de même source.

« L’hypothèse la plus probable est celle du suicide », selon cette même source, « mais une enquête judiciaire a été ouverte et confiée au commissariat de Tourcoing pour tenter de comprendre ce qui a poussé cet enfant à commettre, selon toute vraisemblance, un acte désespéré ». Six personnes de la famille ont fait l’objet d’une prise en charge psychologique, a-t-on précisé.