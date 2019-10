TRANSPORT La SNCF prévoit jusqu’à 4h de retard pour les usagers de la ligne à grande vitesse entre Lille et Paris

Un TGV Lille-Paris en gare de Lille Flandres. — M.Libert/20 Minutes

Depuis ce lundi matin, la ligne a grande vitesse (LGV) Nord connaît de grosses perturbations après un accident. La SNCF prévoit d’importants retards. Un coup dur pour le transporteur ferroviaire, déjà impacté par un mouvement des cheminots.

Selon nos informations, un TGV a heurté une personne vers 10h, ce lundi, entre la gare Haute-Picardie et la commune d’Hattencourt, dans la Somme. La SNCF a depuis interrompu le trafic sur la LGV, le temps que les secours et les services de police interviennent. On ne connaît pas encore les circonstances de cet accident.

Plusieurs trains sont bloqués sur la ligne et la SNCF a annoncé jusqu’à 4h de retard. Certains trains en partance et à destination de Paris ont été supprimés. Ceux ayant été maintenus devront emprunter un itinéraire sur des lignes classiques afin de contourner le lieu de l’accident.