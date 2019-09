Feu de l'usine Lubrizol de Rouen, septembre 2019. — Robin Letellier/SIPA

Jeudi, un nuage noir a envahi Rouen après un incendie qui a ravagé l’usine Lubrizol, qui produit, notamment, des additifs pour l’huile.

Lundi, le préfet des Hauts-de-France a émis un arrêté préfectoral sur le territoire de Douai et Villereau.

La restriction de mise sur le marché s’applique au lait, œufs, miel, poissons d’élevage, productions végétales et aliments pour animaux.

L’information est arrivée lundi matin. « On a été prévenus par l’Association régionale des vendeurs directs de produits à la ferme (ARVD) et par la laiterie », explique Clotilde Carré. Basée à Douai, elle commercialise des produits laitiers. Mais sa commune, comme celle de Villereau, est victime de l’arrêté préfectoral qui lui interdit de poursuivre son activité, conséquence du nuage généré par l’incendie de l’usine Lubrizol, jeudi, à Rouen.

L’agricultrice, dont l’activité entre dans le cadre de cet arrêté (lait, œufs, miel, poissons d’élevage, productions végétales et aliments pour animaux) n’avait rien remarqué de particulier. Pas de retombées sous forme de suie de fumée par exemple, traces visibles qui lui auraient fait comprendre que son quotidien serait subitement bouleversé. « On n’a pas le droit de commercialiser nos produits, on a donc arrêté la production, souffle-t-elle. Ma salariée est au chômage technique, je l’ai renvoyée chez elle. On avait aussi des livraisons de collèges et lycées… »

Pas de date de reprise

Par semaine, Clotide Carré produit habituellement 3.000 yaourts, 120 kg de beurre et 50 de fromage blanc. Si stopper son activité une seule journée ne pourrait être qu’une (mauvaise) péripétie, elle n’a pour l’instant aucune idée d’une date de reprise et garde le téléphone près d’elle, à guetter une bonne nouvelle. Et elle ne sait pas non plus comment s’organiserait une éventuelle indemnisation.

Le point sur les mesures de précaution et recommandations sanitaires 👇 pic.twitter.com/RUGeazO3SD — ARS Hauts-de-France (@ARS_HDF) September 29, 2019

Car la plus grande perte pourrait n’être qu’indirecte. « Il faut expliquer pourquoi il n’y a rien dans la vitrine et récupérer la confiance du client. Ce n’est pas notre production qui est mise en cause mais les habitudes sont vite perdues… »

Paradoxalement, elle doit continuer à travailler… mais pour rien. « On trait les vaches mais le lait n’est pas vendu. La laiterie le ramasse et a ensuite son propre circuit de destruction. Cela fait plus de 15 ans que je fais ça, une telle situation n’était jamais arrivée. »

Le Pas-de-Calais a lui ouvert une cellule d’information du public pour les gens constatant la présence de retombées sous forme de suie, au numéro vert suivant : 03.21.21.24.97.