Un panier de légumes et fruits de saison. (Illustration) — A. GELEBART / 20 MINUTES

Dimanche soir, les préfectures de plusieurs départements des Hauts-de-France ont pris des arrêtés instaurant des mesures conservatoires pour les produits agricoles après le passage du nuage généré par l’incendie de l’usine Lubrizol, jeudi, à Rouen. Une centaine de communes sont concernées pour le moment.

L’Agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France avait lancé un appel, dimanche matin, pour que les habitants de la région signalent les éventuelles traces de suie constatées après le passage du nuage. Les résultats n’ont pas tardé à démontrer que le territoire régional n’avait pas été épargné. Une première liste, communiquée dimanche soir, faisait état de 97 communes impactées dans les cinq départements de la région.

Déjà une centaine de communes et le décompte se poursuit

Ce sont l’Oise et la Somme qui, pour le moment, semblent le plus concernées. Pour autant, les services de la préfecture du Nord étaient encore, lundi matin, en train de faire le point sur les villes impactées dans ce département. Le recensement continue par ailleurs dans toute la région.

Panache de fumées de l'incendie de l'usine @LubrizolCorp de #Rouen ayant traversé le département de la #Somme.

Retrouvez les mesures de précaution ci-jointes pic.twitter.com/Yxuk2Ew5Iy — Préfet de la Somme (@Prefet80) September 29, 2019

Ainsi, selon les services de l’Etat, chaque préfecture va prendre ou a déjà pris (c’est le cas de l’Aisne, Somme et le Nord) un arrêté « prescrivant une série de mesures visant à limiter certaines activités agricoles et à restreindre la mise sur le marché de produits alimentaires d’origine animale et végétale. » Les productions végétales qui n’ont pas encore été récoltées doivent être laissées en l’état. Les autres produits, lait, œufs de plein air ou miel, doivent être consignés par les exploitants « jusqu’à obtention de garanties sanitaires sur les productions. »

Ces garanties dépendent des résultats des analyses des prélèvements déjà effectués ou à venir. Les services de l’Etat précisent que la mise sur le marché des produits se fera « sous la responsabilité de l’exploitant » quand les mesures seront levées. Il est aussi mentionné que le non-respect de la consignation est passible de sanctions : deux ans et d'une amende de 300.000 euros.