Météo France a placé, ce dimanche, le département du Pas-de-Calais en vigilance orange «vagues submersion». Une partie du littoral du Pas-de-Calais va avoir, ce dimanche, les pieds dans l’eau. La combinaison de plusieurs facteurs explique ce phénomène. Nous sommes d’abord dans une période de forts coefficients de marée depuis samedi et jusqu’à mardi. Selon la préfecture maritime, le pic est attendu pour la journée de lundi, avec un coefficient de 116.

Pour autant, c’est bien ce dimanche que la situation va être particulièrement tendue à cause d’une dépression atmosphérique en provenance de la mer d’Irlande. Cette dépression est accompagnée de vents forts soufflant en rafales, lesquelles pourront atteindre 90 km/h. La combinaison dépression et forts coefficients de marées (113 ce dimanche) génère « une surélévation du niveau de la mer » selon Météo France, qui ajoute que « les vagues pourront parfois atteindre 3 m ».

Un spectacle dangereux

Le spectacle risque d’être impressionnant mais d’autant plus dangereux. Météo France et la préfecture maritime déconseillent donc les balades en front de mer et, davantage encore, les activités nautiques ou la pêche à pied. La fin de la vigilance vagues submersion est prévue, pour le moment, à 16h.