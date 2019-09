Illustration d'un véhicule de police, ici à Rennes. — C. Allain / APEI / 20 Minutes

Mardi, un homme et une femme ont été condamnés à des peines de prison par le tribunal correctionnel de Lille après avoir braqué plusieurs commerces de la métropole. En une semaine, le couple avait dévalisé quatre boulangeries a-t-on appris auprès de la police.

Le 12 septembre dernier, un homme armé d’un cutter est entré dans la boulangerie Plaisirs et gourmandises, rue Jean-Jaurès, à Villeneuve d’Ascq. Il a menacé les employés afin de se faire ouvrir la caisse, s’est emparé de l’argent liquide et des chèques puis a quitté les lieux. A l’extérieur, une femme l’attendait au volant d’un véhicule à bord duquel le couple a pris la fuite.

Un homme et une femme bien connus de la justice

Dans la même semaine, les policiers ont eu vent de trois autres vols à main armée dans des boulangeries à Croix, Villeneuve d’Ascq et Mons-en-Barœul. Le mode opératoire était identique ainsi que le signalement du braqueur.

Les investigations des enquêteurs leur ont permis, dimanche, d’interpeller le couple. Les suspects ont été placés en garde à vue. Mardi, tous deux ont été jugés en comparution immédiate. L’homme, âgé de 36 ans et bien connu de la justice, a été condamné à quatre ans de prison ferme dont un an avec sursis. Il a été incarcéré à la prison de Sequedin. Sa complice, âgée de 42 ans et aussi connue de la justice, a été condamnée à un an de prison avec sursis et laissée libre.