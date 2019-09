Charles de Gaulle, en avril 1946, lors d'un discours à la radio. — STF / AFP

Alors que les Journées du patrimoine battent leur plein, on apprend que la maison de naissance de Charles de Gaulle, à Lille, va fermer pendant un an. D’après France Bleu Nord, il s’agit de faire de gros travaux dans cette bâtisse ouverte au public depuis 1983 et qui n’était clairement pas faite pour le tourisme.

Plus de 3 millions d’euros doivent être investis. Bien sur, il s’agit de renforcer cette maison bourgeoise du XIXe siècle, dont le parquet grince sévèrement, signe que la structure s’affaisse. Mais les changements seront aussi esthétiques, si on en croit la radio. En effet, il s’agit de retrouver un peu plus « d’authenticité ». C’est-à-dire ? Comme dans l’enfance du général : « On a ainsi réussi à retrouver grâce à des témoignages mais aussi grâce à des études sur le bâti les couleurs, les peintures, les décors qui existaient vraiment à l’époque »

La maison doit rouvrir le 22 novembre 2020, pour les célébrations des 130 ans de la naissance de Charles de Gaulle.