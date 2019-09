Lancer le diaporama L'édition 2019 de la Braderie de Lille. — M.Libert / 20 Minutes

Une nouvelle édition de la grande braderie de Lille s’est achevée, dimanche soir. Et, de mémoire de Lillois, on reconnaît que le cru 2019 a été particulièrement réussi. Aucun indicent notable n’a été relevé et la météo a plutôt gâté les centaines de milliers de visiteurs du plus grand vide-greniers du monde. Après avoir arpenté environ 14 km de rues bradeuses, 20 Minutes a retenu quatre histoires à raconter.

Bagarre autour du stand LREM

La journée de samedi se terminait bien pour tout le monde quand une bagarre a éclaté au stand de La république en marche (LREM), porte de Paris, vers 18h. Alors que la candidate du mouvement à l’élection municipale à Lille, Violette Spillebout, et le délégué général de LREM étaient présents, des personnes s’en sont prises physiquement aux militants marcheurs. L’un d’eux a été blessé au visage et les agresseurs présumés ont réussi à prendre la fuite.

Ambiance rave party dans le Vieux-Lille

Les gros travaux de voirie de la place Louise de Bettignies ont permis de dégager de larges espaces pour les piétons. Si, pendant la journée, l’endroit était réservé aux stands des bradeux, la nuit, l’espace a été investi par une foule de fêtards. Des milliers de personnes ont ainsi dansé jusqu’au bout de la nuit sans se soucier du sommeil des riverains.

Dans le Vieux-Lille une nuit de braderie. - G.D.

Une valise qui sème la pagaille

Dimanche, vers 14h, la découverte d’une grosse valise abandonnée sur la Grand-Place a mis une belle pagaille. Sur injonction des démineurs, les policiers n’ont eu d’autre choix que de faire évacuer la foule immense qui se trouvait là, laissant verres à moitié vides et assiettes à moitié pleines sur les terrasses des bars et des restaurants. L’intervention d’un chien spécialisé dans la détection des explosifs et la neutralisation du colis suspect ont nécessité la fermeture de la place pendant une heure. La valise ne contenait finalement rien de dangereux.

L'édition 2019 de la Braderie de Lille. - M.Libert / 20 Minutes

Un record a sans doute été battu

La braderie, on y vient soit pour chiner, soit pour manger des moules frites, soit les deux. Dimanche, deux jeunes touristes chinoises ont ainsi commandé le plat emblématique de la braderie dans une brasserie de la rue Pierre-Mauroy. Elles ont été servies rapidement, vers 15h. Même si les portions étaient généreuses, sans être gargantuesques, ce n’est que 2h15 plus tard que les jeunes femmes ont finalement terminé leur repas. Du jamais vu selon le patron de la brasserie.