Il a été suspendu de ses fonctions en attendant le procès. Un directeur de centre de loisirs de Sérifontaine, dans l’Oise, sera prochainement jugé pour avoir ligoté avec du ruban adhésif les mains d’un enfant de quatre ans, pour le calmer, selon lui, a-t-on appris, ce mardi, auprès du parquet de Beauvais.

L’homme de 46 ans a été entendu dans le cadre d’une audition libre et a reconnu avoir attaché les mains de cet enfant le 11 juillet, a affirmé à l’AFP le parquet, confirmant une information du Parisien.

« Il a expliqué que cet enfant, au moment de la sieste, était très énervé, qu’il a essayé de le calmer, qu’il n’a pas réussi, et qu’il a perdu à un moment donné son discernement », a ajouté cette source.

« Ce n'était pas la première fois. Il l'avait déjà attaché et l'avait nié par la suite. Martin pleurait et essayait de se débattre, j'ai pris une photo pour avoir une preuve »

Et sans photo, ça se passe comment ? https://t.co/17dRGetkle