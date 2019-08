VOUS TEMOIGNEZ La plus grande brocante d'Europe se déroule ce week-end des 31 août et 1er septembre dans les rues de Lille

On trouve de tout à la Braderie de Lille. Le pire comme le meilleur — M.Libert/20 Minutes

C’est le plus grand marché aux puces d’Europe. La Braderie de Lille se déroule ce week-end des 31 août et 1er septembre. Comme chaque année à la même période, professionnels et vendeurs d’un jour vont essayer de vous refourguer leurs trésors dans les rues de la capitale des Flandres.

Vieilleries improbables, objets extraordinaires ou escroqueries notoires, on trouve forcément de tout sur les 80 kilomètres d’étals déployés pendant deux jours dans la ville nordiste. Et forcément, dans cette caverne d’Ali Baba à ciel ouvert, certains achats laissent des souvenirs plus impérissables que d’autres.

Vous êtes déjà allés à la Braderie de Lille et vous ne comprenez toujours pas pourquoi vous y avez acheté tant de choses inutiles ? Vous avez au contraire déniché un objet extraordinaire et vous souhaitez nous raconter son histoire ? Vous avez été victime d’une escroquerie en achetant quelque chose qui ne fonctionnait pas une fois rentré chez vous ? Si vous souhaitez témoigner (avec photo de l’objet à l’appui), vous pouvez remplir le formulaire ci-dessous. Merci de nous indiquer si vous souhaitez que votre témoignage soit anonymisé. Merci d’avance !