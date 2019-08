44% des rues de Lille sont déjà à 30 km/h, notamment dans le Vieux-Lille — Google Maps

Il faudra désormais lever le pied si vous circulez en voiture à Lille. À partir de ce lundi, la ville met en place la généralisation de la zone 30 dans (presque) toutes les rues. Chaque lundi, et ce jusqu’au 21 octobre, une nouvelle partie de la commune passera de 50 à 30 km/h. D’après La Voix du Nord, 88 % des rues lilloises seront concernées par cette mesure à terme. Le but : éviter les accidents, faire baisser la pollution, réduire les nuisances sonores et encourager les Lillois à se tourner vers des mobilités douces et des transports collectifs.

Cette mesure ne tombe pas comme un cheveu sur la soupe puisque Martine Aubry avait annoncé la baisse de la vitesse suite à une pétition en fin d’année dernière. Aujourd’hui, 44 % des rues de Lille sont déjà limitées à 30 km/h. Le calendrier des changements a été défini au préalable, afin que les habitants puissent s’y retrouver et planifier leur itinéraire en fonction de ces changements. Au fur et à mesure, 350 panneaux seront posés et 200 seront repositionnés.

Ce lundi, ce sont le Vieux-Lille et l’hypercentre qui changent de vitesse. La semaine prochaine, la mesure s’étendra à République, Gambetta et Solférino. Le plan de la ville actualisé est disponible à cette adresse. Quarante-deux rues et grands boulevards de la ville resteront toutefois à 50 km/h.