Illustration d'un bus Ilévia de la Métropole de Lille. — G. Durand / 20 Minutes

Depuis une semaine, les bus de la ligne 12, une des plus fréquentées de la métropole de Lille, ne circulent plus à Marcq-en-Barœul.

La mairie et la métropole de Lille se livrent à un bras de fer concernant le terminus de cette ligne qui a changé de trajet en début d’année.

Depuis la modification du réseau de bus, la fréquentation des voyageurs a baissé de 4 %.

Depuis une semaine, les bus de la ligne 12, une des plus fréquentées de la métropole de Lille (MEL), ne circule plus à Marcq-en-Barœul. Et la situation risque de durer jusqu’à la rentrée de septembre. En cause, un bras de fer que le maire de la ville, Bernard Gérard (LR), a engagé avec Ilévia, le gestionnaire des transports en commun de la métropole lilloise. Explications.

Fin janvier, Ilévia changeait son plan de circulation des bus pour s’adapter à une réduction budgétaire de 10 %, votée par le conseil communautaire de la MEL, dont les élus de Marcq-en-Barœul.

« La promesse d’un meilleur service de bus »

« Ilévia, à l’époque Transpole, nous avait fait la promesse d’un meilleur service de bus avec notamment des navettes électriques, justifie la mairie de Marcq-en-Barœul, forte de ses 38.000 habitants. Or, nous avons découvert, en même temps que les voyageurs, la réduction d’un trajet sur la ligne 12 et nous n'avons vu aucune navette électrique. »

Depuis, le maire ne décolère pas. « On s’est moqué de nous », dénonce son chef de cabinet. Pour contraindre les autobus à reprendre leur circuit initial, la mairie a donc pris, début juillet, un arrêté interdisant la circulation des plus de 3,5 tonnes, donc aussi des bus, sur certaines rues de la commune.

+ de ligne 12 à Marcq,des bus ttes les 20mn,pas de métro,1 tramway à 15mn à pied,des abonnements qui augmentent au 1/08,pas de gratuite pendant la canicule?Et on nous dit de prendre les transports en commun?Allez vous faire foutre!Vivement que je récupère ma voiture 😡 #Ilevia — ₪ ø lll ·o Stéphanie ◟̽◞̽ (@PtitBout) July 27, 2019

Ni une, ni deux, la réponse d’Ilévia n’a pas tardé : les bus ne passeront plus dans la commune jusqu’à la fin de l’arrêté. « Lors des concertations préalables à propos du nouveau réseau de bus, le terminus de la ligne 12 avait été positionné en plein accord avec la ville de Marcq. Depuis, la ville a souhaité revenir à la situation initiale », assure la MEL, dans un communiqué, au nom de son délégataire de service, Ilévia.

« La perte de 500.000 passagers par an »

Or, selon la MEL, « les études démontrent que cette solution [de revenir à la situation initiale] est préjudiciable pour les usagers des autres communes qui empruntent cette ligne 12 », faisant « perdre 500.000 passagers par an à la future Liane 5 ». « Elle n’est pas justifiée compte tenu du faible nombre de voyageurs concernés par cet itinéraire », ajoute la MEL.

« Il ne faudrait pas que la proximité des élections municipales se traduise par une prise d’otage des usagers d’Ilévia », renchérit Daniel Janssens, vice-président chargé des Transports à la MEL. A Marcq, on assure avoir pris contact avec un avocat pour régler cette affaire.

Une baisse de 4 % de la fréquentation

Dans cette histoire, le maire de Marcq-en-Barœul n’est pas le seul à critiquer le nouveau réseau de bus mis en place par Ilévia. Selon les statistiques publiés par le gestionnaire de transport public, la fréquentation des bus a baissé de 4 % par rapport à l’année dernière. Un chiffre qui fait tache pour une métropole particulièrement affectée par la pollution de l’air.

La MEL a donc partiellement réagi. A la rentrée, une quinzaine de mesures correctives doivent être apportées à ce réseau pour un avenant budgétaire de 3,3 millions, comprenant notamment l’achat de dix nouveaux bus. Mais rien concernant Marcq-en-Barœul.