Le corps était étendu à un arrêt de bus (illustration). — M.Libert / 20 Minutes

Lundi matin, le corps d’un homme a été retrouvé boulevard de la Liberté, à Lille, dans le Nord, a-t-on appris auprès de la police. Les causes de la mort sont soumises à enquête.

Il présentait une plaie saignante au crâne

Vers 4h20, lundi matin, une patrouille de la brigade canine a découvert un homme allongé au sol au niveau de l’arrêt de bus République-Beaux-Arts situé boulevard de la Liberté, à deux pas de la préfecture de Région. La personne était recroquevillée sous l’abri et présentait une plaie au crâne qui avait saigné abondamment, formant une flaque autour de la tête.

Les policiers ont porté à l’homme les premiers secours avant de faire appel aux pompiers. Ces derniers ont ensuite tenté de réanimer la victime, en vain. Le décès a été prononcé sur place.

L’homme a pu être identifié par les policiers grâce aux papiers d’identité qu’il portait sur lui. Il était âgé de 52 ans et n’était vraisemblablement pas sans domicile fixe. Une enquête a été ouverte et une autopsie devrait être bientôt pratiquée pour tenter de déterminer les causes de la mort. A ce stade, aucune hypothèse n’est privilégiée.