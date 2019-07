Illustration police. — E. Frisullo / 20 Minutes

Humiliation et maltraitance. A cause d’une hypothétique bêtise, un enfant de douze ans a été violenté par sa mère et son beau-père à Lens, dans le Pas-de-Calais. Selon La Voix du Nord, l’adolescent a été attaché nu à un arbre et filmé dans cette position en guise de punition.

La victime et sa sœur ont été placées

La semaine dernière, un homme et une femme d’une trentaine d’années ont été interpellés et placés en garde à vue, notamment pour des soupçons de maltraitance sur mineur de moins de 15 ans. Selon nos confrères, la mère d’un ado de 12 ans a demandé à son compagnon d’attacher son fils nu à un arbre pour le punir d’une bêtise dont il n’a pas été précisé la teneur. La scène a par ailleurs été filmée et envoyée à l’ancienne nourrice de l’enfant.

Une enquête a été ouverte après que la vidéo est arrivée entre les mains de la police. L’enfant de 12 ans et sa sœur de dix ans ont été placés dans une famille d’accueil en attendant une décision judiciaire pour les mis en cause. Ces derniers seront jugés pour violence aggravée sur mineur de moins de 15 ans et diffusion d’image à caractère pédopornographique.