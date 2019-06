La ville de Dunkerque, dans le Nord. — 20 Minutes

Ils ont eu chaud deux fois. Samedi, le mercure s’est affolé dans le Nord et la tentation était trop grande de passer la journée à batifoler dans la mer. Ainsi, à Dunkerque, trois enfants ont dû être secourus alors qu’ils dérivaient au large de la plage.

L’alerte a été donnée vers 15h30. Trois enfants qui avaient pris place sur un matelas pneumatique ont été signalés en difficulté. Repérés à environ 150 m de la plage de Dunkerque, ils ne pouvaient regagner le rivage par leurs propres moyens.

Récupérés par les pompiers

Une équipe de pompiers du groupement territorial 1 a été chargée de secourir les trois enfants à l’aide d’un canot pneumatique. Vers 16h20, les naufragés ont été récupérés à bord de l’embarcation des pompiers et ramenés sur la plage. Deux ont été remis à leurs parents. Le troisième, « blessé léger » selon les pompiers, a été conduit à l’hôpital de Dunkerque.

Une heure plus tard, les secours sont de nouveau intervenus sur ce secteur. Cette fois, il s’agissait de deux nageurs en difficulté. Là, les moyens déployés ont été beaucoup plus importants : deux hélicoptères et une vedette des Sauveteurs en mer. Selon la préfecture maritime, les deux personnes ont été récupérées saines et sauves.

Après ces deux incidents, le préfet maritime a tenu à rappeler les quelques règles élémentaires avant de se jeter à l’eau. Notamment de « prendre des renseignements sur la météo et les heures de marée », de « connaître son environnement » comme les courants, et de « garder ses enfants sous surveillance ».