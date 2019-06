Illustration de voitures de la Police nationale, le 29 mai 2019. Credit:NICOLAS MESSYASZ/SIPA — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Un homme âgé de 53 ans a été mis en examen samedi à Lille et écroué, soupçonné d'avoir tué son ex-compagne et orchestré contre rémunération son enlèvement par trois hommes, eux aussi écroués, a-t-on appris de sources concordantes.

La victime âgée de 47 ans avait été enlevée à bord d’un utilitaire lundi matin sur le parking de la banque où elle travaillait à Lille. La police l’avait retrouvée décédée quelques heures plus tard dans la baignoire du domicile de son ex-compagnon à La Madeleine.

Elle était mère de deux enfants

En garde à vue, trois des suspects, issus de la communauté rom âgés de 23 à 29 ans, ont reconnu « leur participation à l’enlèvement jusqu’au dépôt du corps évanoui de la victime dans la baignoire et ce, contre rémunération », a précisé dans un communiqué la police judiciaire chargée de l’enquête, appuyée par la BRI, la PAF et la DDSP.

L’ex-concubin, « connu des services de police pour des faits d’escroquerie », a lui affirmé avoir organisé l’enlèvement, avoir recruté les trois autres personnes pour le faire et les avoir rémunérées avec de l’argent liquide retiré à un distributeur avec la carte bancaire de la victime, mère de deux enfants majeurs.

Il évoque une séparation conflictuelle

Il dit avoir « seul porté les coups de cutter mortels à la victime, alors qu’elle se trouvait dans la baignoire », évoquant une « séparation conflictuelle sur fond de différend financier relatif à des travaux non payés ».

« Il y a manifestement des troubles psychologiques voire psychiatriques même assez importants », a affirmé l’avocat de l’ex-compagnon Me Jean-Yves Moyart. Selon lui, son client a tenté de se suicider après les faits, avait déjà tenté de le faire en février, après leur séparation, et avait été hospitalisé une semaine « contre sa volonté ». Tous ont été mis en examen notamment pour enlèvement, séquestration et meurtre en bande organisée, et écroués, selon une source policière.