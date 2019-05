Illustration d'une manifestation de taxis — G . VARELA / 20 MINUTES

Les taxis sont en colère. Une opération escargot a pris forme, ce mardi matin, à partir de 7h30, sur les autoroutes en direction de Lille, rapporte La Voix du Nord. Environ 140 véhicules participent à ce mouvement social qui vise à dénoncer la concurrence que leur livrent les VTC et que les chauffeurs de taxi jugent déloyale.

Une circulation à 10 km/h

Les voies de circulation sont occupées par les taxis qui roulent à 10 km/h sur les autoroutes A1 (entre Oignies et Lille), A22 (depuis Rekkem jusqu’à Bondues), A23 (de Beuvry-la-Forêt à Lesquin), et l’A25 (entre La Chapelle d’Armentières et Lille). Les chauffeurs manifestants se rendent à la préfecture ont l’intention de se rendre à la préfecture de Lille.

Vers 9 h, le cortège a dû s’arrêter pendant plusieurs instants, après un accident entre deux motards, dont un policier, lequel a fait un blessé léger.

Cette opération a provoqué des embouteillages sur une soixantaine de kilomètres au total. Les secteurs les plus touchés se situaient à hauteur de Ronchin, Marcq-en-Baroeul et Lesquin.