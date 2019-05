ENVIRONNEMENT Plus de 1.000 jeunes lycéens et étudiants de la métropole lilloise ont défilé vendredi pour témoigner de leur inquiétude autour du climat

Ils étaient plus d'un millier de jeunes à défiler pour le climat vendredi à Lille — F.Launay/20 Minutes

« Nique ta mer », « Changeons le système, pas le climat », « Planète en danger, jeunesse révoltée ». Voilà le genre de messages qui ont fleuri ce vendredi sur les pancartes dressées par la jeunesse lilloise. A l’appel du collectif Youth for climate, ils étaient un millier de lycéens et d’étudiants à faire grève et à défiler dans les rues de la ville pour faire part de leur inquiétude sur l’avenir de la planète.

« On ne comprend pas que les dirigeants politiques et économiques n’entendent pas ces hurlements de douleur. On voit la planète mourir devant nos yeux. Notre monde tel qu’il est n’est pas durable. Il faut des changements radicaux tout de suite », affirme Alice Chatelain, lycéenne de terminale et membre de Youth for Climate.

Une mobilisation plombée par les révisions et les examens

Reste à savoir si ce genre de marche est efficace. S’ils étaient 6.000 personnes le 15 mars dernier, seul un petit millier de personnes avaient répondu à l’appel de la grève.

« On savait qu’on serait moins nombreux que la dernière fois car des personnes passent déjà le bac en ce moment. D’autres révisent. Et beaucoup d’étudiants sont déjà rentrés chez eux car l’année universitaire est terminée. Ce n’est pas facile de mobiliser en période d’examens », poursuit la jeune femme qui assure que la mobilisation repartira de plus belle dès la rentrée de septembre.