Illustration d'une manifestation des «gilets jaunes».

« Gilets jaunes » contre Sang et or. C’est à Lens, dans le Pas-de-Calais, que les « gilets jaunes » des Hauts-de-France avaient prévu d’organiser, samedi, une grande manifestation régionale. Pas de chance, le calendrier de la ligue 2 de football vient perturber leurs plans.

« Moyens publics contraints »

Samedi, à 15h, le Racing club de Lens reçoit Clermont au stade Bollaert pour le compte de la 36e journée du championnat de ligue 2. Un match dans le calendrier normal et dont la date est donc connue depuis le début de saison. Mais vendredi, un groupe de trois personnes a déclaré en sous-préfecture une manifestation au nom des « gilets jaunes du Lensois » pour le même jour, au même endroit, dans un créneau horaire compris entre 13h et 20h a-t-on appris auprès de la préfecture du Pas-de-Calais.

Les autorités ont signalé aux organisateurs de la manifestation qu’il ne leur était pas possible de gérer ces deux événements, notamment en raison « de moyens publics contraints ». Il a donc été demandé aux « gilets jaunes du Lensois » de décaler leur manif.

Manifestation interdite

Les organisateurs ont d’ailleurs été reçus en préfecture, lundi. Selon les autorités, il n’a pas été fourni d’estimation fiable du nombre de participants attendus à la manifestation et les organisateurs n’avaient pas non plus prévu de service de sécurité. Ainsi, le préfet a donc décidé d’interdire l’événement.

Selon la préfecture, les organisateurs eux-mêmes ont convenu qu’il valait mieux annuler la manifestation. Sauf que l’appel au rassemblement de samedi avait déjà été lancé sur les réseaux sociaux. Personne à ce stade n’est en mesure de dire si des « gilets jaunes » feront le déplacement jusqu’à Lens.

Les services de l’Etat et les « gilets jaunes du Lensois » doivent encore se mettre d’accord pour une nouvelle date. Le samedi 18 mai ferait « consensus » déclare la préfecture.