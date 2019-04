Des policiers de la BAC (illustration). — M.Libert/20 Minutes

Dans la nuit de dimanche à lundi, une habitante de Roubaix, dans le Nord, est passée à deux doigts de se faire cambrioler. Son sang-froid lui a permis de contacter la police qui a pu intervenir juste à temps.

Vers 2 heures du matin, lundi, cette femme âgée de 32 ans rentrait chez elle à bord de sa voiture. Alors qu’elle approchait du quartier Barbieux, dans lequel elle réside, elle a remarqué qu’elle était suivie par un véhicule avec plusieurs personnes à bord.

Elle parvient à s’enfermer chez elle

Pour autant, elle ne s’est pas démontée et a poursuivi sa route. Elle est parvenue à garer sa voiture dans le garage et à se précipiter chez elle. La trentenaire a à peine le temps de verrouiller sa porte que les hommes qui la suivaient tentaient de l’ouvrir. Elle a appelé aussitôt le « 17 » et expliqué à l’opérateur qu’elle était victime d’une tentative de cambriolage.

Rapidement, une patrouille de brigade anti criminalité (BAC) et un équipage canin sont arrivés sur place. Les policiers ont remarqué quatre hommes prenant la fuite à bord d’un véhicule. Trop tard pour eux, les mis en cause ont été interpellés et placés en garde à vue. Selon la police, les malfaiteurs en voulaient certainement au véhicule de la jeune femme dont ils espéraient récupérer les clés.