Pollution à Lille en mars 2014 — P. HUGUEN / AFP

Et ça continue encore et encore. La pollution va se poursuivre dans le Nord et le Pas-de-Calais pour le troisième jour d’affilée. Après mercredi et jeudi, le niveau d’alerte sur persistance prévue pour les particules en suspension sera une nouvelle fois dépassé vendredi 19 avril.

L’alerte sur persistance maintenue pour le troisième jour d’affilée

Selon Atmo Hauts-de-France, qui mesure la qualité de l’air dans la région, « un dépassement du seuil d’alerte a été constaté mercredi sur les départements du Nord et du Pas-de-Calais, localisé plus précisément sur la zone littorale, et en lien avec des concentrations nocturnes particulièrement élevées. Les concentrations resteront élevées, malgré une légère amélioration des conditions de dispersion.

L’alerte sur persistance est donc maintenue, ce jeudi 18 avril. Au vu des conditions météorologiques (conditions nocturnes stables) et des modèles de prévision de la qualité de l’air, les concentrations de particules devraient rester, demain, du même ordre de grandeur qu’aujourd’hui. L’alerte sur persistance sera maintenue demain, vendredi 19 avril »

Circulation différenciée mise en place ce jeudi

Pour lutter contre cet épisode de pollution persistant, la préfecture du Nord a décidé d'instaurer ce jeudi la circulation différenciée dans la métropole lilloise et des restrictions de vitesse sur les grands axes. Des mesures qui pourraient donc être prolongées ce vendredi.