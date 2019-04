Les têtes de mort rencontrent un vrai succès auprès des enfants. — F.Launay/20 Minutes

Eldorado, qui se déroule du 27 avril au 1er décembre, est l’événement culturel de l’année à Lille.

Pour préparer la parade d’ouverture dans les rues de la ville le 27 avril, des enfants participent à des ateliers.

Maquillage, coloriage, couronnes de fleurs, tout est fait pour coller au thème de l’événement : le Mexique

Squelettes et têtes de mort. Drôle d’ambiance mercredi à la gare Saint-Sauveur. Pourtant, aucun enterrement à l’horizon dans le célèbre lieu culturel lillois. Ici, on trouve une cinquantaine d’enfants avec le sourire aux lèvres. Ateliers de maquillage, coloriage ou de pliage, tous s’éclatent à leur façon. « Je fais des dessins de squelettes et ça me plaît », s’éclate Louis, 6 ans.

Le grand événement culturel de l’année à Lille

On vous rassure, le gamin n’a heureusement pas développé subitement une passion pour la nécrophilie. Si les jeunes Lillois se mettent à colorier des têtes de morts, c’est pour préparer Eldorado (du 27 avril au 2 décembre). Le grand événement culturel de l’année, organisé par Lille 3000, aura pour thème le Mexique avec notamment sa célèbre fête des morts. Alors, pour préparer au mieux la parade d’ouverture qui se déroulera samedi 27 avril dans les rues de la ville, les organisateurs ont décidé de convier enfants et parents via des ateliers organisés en amont dans différents quartiers de la ville.

« On a vraiment envie que cette fête appartienne à tout le monde »

« On a voulu donner rendez-vous aux gens avant la parade pour qu’ils en soient acteurs en étant à nos côtés. On a mis en place des ateliers de maquillage, de coloriage et de confection de couronnes de fleurs pour qu’ils puissent le refaire chez eux et ramener tour ça le jour de la parade. On a vraiment envie que cette fête appartienne à tout le monde. Le Mexique, c’est quelque chose qui parle à beaucoup de monde. Ça va être une fête très colorée. On fait un festival populaire et on veut vraiment que les gens se sentent acteurs » assure Paul Levrez, coordinateur des ateliers Eldorado.

Les enfants peuvent aussi se faire maquiller aux couleurs du Mexique - F.Launay/20 Minutes

Et pour que les enfants participent pleinement à la parade d’ouverture, les animations commenceront dès le samedi 27 après-midi avec trois espaces dédiés à des endroits différents (square Foch, place des Buisses, place du théâtre). « On s’est dit qu’il fallait un temps plus familial l’après-midi. Il y a tellement de monde le soir de la parade que ce n’est pas toujours évident pour les enfants de bien voir ce qui se passe », poursuit Paul Levrez. Et pour les enfants qui voudraient encore se joindre encore à la fête, des ateliers de préparation ont lieu tout le week-end à la gare Saint-Sauveur.