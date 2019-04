Casimir, animateur bénévole, qui s'occupe d'une émission scientifique sur Radio Campus Lille. — G. Durand / 20 Minutes

En 1969, Radio Campus voyait le jour en toute clandestinité au sein de la nouvelle université scientifique à Villeneuve d’Ascq, près de Lille.

Devenue radio Campus Lille, la station est désormais la plus ancienne radio libre de France.

Elle a gardé un statut associatif, sans publicité, et une programmation pluraliste.

Tout a commencé par un émetteur pirate bricolé dans une chambre d’étudiant. Cinquante ans plus tard, Radio Campus Lille est toujours installé dans les locaux de l’université de Lille, à Villeneuve d’Ascq. Elle est aussi devenue la plus ancienne radio libre de France et a su prendre tous les virages technologiques pour continuer à diffuser ses programmes alternatifs. Retour sur un parcours singulier.

Nous sommes en 1969, l’université scientifique de Lille vient de pousser en rase campagne. Autour, Villeneuve d’Ascq n’existe pas encore. Pour tuer le temps, Christian Verwaerde, étudiant en électronique âgé de 19 ans, fabrique un émetteur radio dans sa résidence universitaire baptisée Bachelard. Très vite, il est rejoint par d’autres étudiants et donne naissance à Radio Campus.

Radio clandestine jusqu’en 1981

A l’époque, rien n’était permis, mais tout était possible. Il faut se rappeler le contexte : un monopole d’Etat de la diffusion hertzienne. « Jusqu’en 1981 et la libération des ondes, c’est une radio clandestine qui est pistée par la police et la préfecture. Dans le même temps, elle a aidé la création de nombreuses radios indépendantes dans la région », souligne Eric Bross, président de l’association qui gère cette radio.

De cette période est resté un engagement permanent. A 69 ans, Christian Verwaerde donne encore un coup de main technique, de temps en temps. Et surtout, la programmation se veut pluraliste et parfois militante. « Nous diffusons des émissions musicales très pointues, notamment sur la chanson française, et des émissions rédactionnelles où nous donnons la parole à des gens qui l’ont peu, avec une priorité sur les questions qui touchent la vie étudiante », explique Eric Bross.

50 événements pour les 50 ans

Pour célébrer les 50 ans de la station, Radio Campus accompagne, cette année, 50 événements dans 50 lieux différents. Le prochain reportage en direct sera la couverture, le 27 avril, de la parade d’ouverture de Lille 3000, avec qui un partenariat a été noué.

Fort de sa centaine d’adhérents, de 3 salariés et des quelque 250 bénévoles qui animent les émissions, cette radio libre est, aujourd’hui, une station moderne qui émet 24 h sur 24 h, équipée du numérique, audible sur le Dab + et en streaming sur les box. Toujours sans publicité, mais avec le concours de subventions* et d’une notoriété sans faille. Par exemple, la même émission consacrée aux motards existe depuis plus de 30 ans.

« On ne fait pas de sondages audiométrie car ça nous coûterait trop cher, note Eric Bross. On sait qu’on est pas mal écouté car on comptabilise 100.000 connexions par mois sur notre site Web. » Et pour les 50 ans à venir ? « On essaie de développer nos propres ressources : le bar et les prestations extérieures, glisse le président. Mais avant tout, on gère tout ça en bon père de famille. »

*Université, mairie de Villeneuve d’Ascq, Département du Nord, Région des Hauts-de-France, Commissariat général à l’égalité du territoire.