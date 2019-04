Illustration des supporteurs du RC Lens. (Archives) — M.Libert / 20 Minutes

Le collectif Rouge direct, qui lutte contre l’homophobie dans les stades, demande à la Ligue de foot (LFP) de sanctionner les auteurs de chants dans les tribunes du RC Lens.

La LFP annonce que cette affaire sera traitée lors d’une commission de discipline qui se tient, mercredi.

« Ces faits étant susceptibles de constituer un délit », la préfecture du Pas-de-Calais a saisi le procureur

« Oh VA [Valenciennes] bande de pédés ! » La préfecture du Pas-de-Calais a réagi, lundi, à la diffusion sur les réseaux sociaux, d’une vidéo montrant des supporteurs du RC Lens proférer des insultes homophobes, lors du match Lens-Valenciennes qui se disputait vendredi, au stade Bollaert.

« Ces faits étant susceptibles de constituer un délit, Fabien Sudre [préfet du Pas-de-Calais] a, suite la base de ces éléments, saisi le procureur de Béthune au titre de l’article 40 du code de procédure pénale », annonce la préfecture, dans un communiqué.

Propos indignes et discriminatoires

Le préfet « condamne avec la plus grande fermeté de tels propos indignes et discriminatoires qui portent atteinte aux valeurs du sport et de notre pays ». C’est le collectif Rouge Direct, qui lutte contre l’homophobie dans le sport, qui avait dénoncé, samedi, ces chants. Il demandait, une fois de plus, à la Ligue de football professionnel (LFP) de prendre des mesures. Cette fois, il a été entendu.

Nouveau chant homophobe @RCLens @VAFC :

La @LFPfr doit maintenant agir !

Le « capo » lensois hurle à plusieurs reprises: «Oh VA [Valenciennes] bande de pédés !», incite les supporters à reprendre ces injureshttps://t.co/BPenin7Ibp@stop_homophobie @CCastaner @RoxaMaracineanu — Rouge Direct (@RougeDirect) April 13, 2019

Contacté la Ligue, par la voix de, nous fait savoir que dans le cas de Lens-Valenciennes, elle allait se saisir du dossier et y donner une suite. « La commission de discipline va se saisir du dossier mercredi, assure sa présidente Nathalie Boy de la Tour à L’Equipe. La vidéo apporte des éléments concrets, qui ont été transmis au délégué du match, qui va les intégrer dans son rapport. En parallèle, à travers notre convention de partenariat avec la Licra, nous allons étudier les suites judiciaires à donner à ces événements. »