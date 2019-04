Lille, le 2 mars 2019. Acte 16 de la mobilisation des Gilets jaunes à Lille. — M.Libert/20 Minutes

Après Lyon, les « gilets jaunes » ne pourront pas défiler, non plus, à Lille. Le préfet du Nord, Michel Lalande, a décidé « l’interdiction de manifestation et de rassemblement revendicatif dans le centre-ville pour la journée du samedi 13 avril », a-t-on appris, ce jeudi.

Le communiqué de la préfecture mentionne que « tout regroupement sera proscrit entre le boulevard de la Liberté, la rue nationale et les deux gares centrales ». La préfecture a proposé un itinéraire de substitution pour cet acte 22.

#Giletsjaunes #Lille #Acte21 0:10 un homme reçoit un coup de matraque sur la tête....la répression policière lilloise est sans limites....😪 pic.twitter.com/CmR28AAALZ — Chevignon Charles (@ChevignonCharl1) April 10, 2019

Débordements systématiques

« Si la liberté de manifester est garantie par la constitution, elle doit s’articuler avec la liberté de circuler et la sécurité de tous. Or, les derniers rassemblements ont donné lieu à des débordements systématiques caractérisés par des dégradations volontaires et des violences graves à l’encontre des forces de l’ordre », argumente le préfet.

La préfecture, qui n’hésite pas à parler de « désordre organisé », évoque « l’absence de compromis avec les organisateurs qui, pour certains, font le choix de la violence en admettant au sein des cortèges des individus masqués et agressifs ».