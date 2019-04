ECONOMIE La préfecture du Pas-de-Calais a annoncé avoir récupéré plus de 15 millions d’euros à la suite de contrôles fiscaux liés au travail illégal et à la fraude, en 2018

Illustration d'un formulaire URSSAF — G . VARELA / 20 MINUTES

La lutte contre le travail au noir et la fraude fiscale a payé. La préfecture du Pas-de-Calais, annonce, ce mercredi, avoir récupéré plus de 15 millions d’euros à la suite de contrôles fiscaux contre la fraude et le travail illégal, en 2018.

Le comité opérationnel départemental anti-fraude (Codaf) a ainsi mené 146 opérations donnant lieu au contrôle de 632 établissements et à l’audition de 1.168 salariés.

Redressement de 3,2 millions d’euros pour des assureurs

L’opération la plus spectaculaire a abouti à un redressement de 3,2 millions d’euros pour une société spécialisée dans l’activité de courtiers et agents d’assurances. Une autre action du Codaf a permis de « viser sept sociétés d’ambulance pour des faits d’escroquerie à la Sécurité sociale avec un préjudice évalué à 584.000 euros », dévoile la préfecture, dans un communiqué.

Une société de transport de droit roumain a également été touchée par un contrôle qui a permis de révéler de nombreuses infractions, « avec un préjudice de 1,9 million pour les finances publiques et 1,37 million pour le travail dissimulé », selon la préfecture.

Pour 2018, la totalité des redressements opérés par l’Urssaf, dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, s’élève à 5,5 millions d’euros.