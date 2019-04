Illustration d'une voiture de police. — C. Allain / 20 Minutes

Un drame de la misère. Fin mars, une femme sans domicile a donné naissance à un enfant dans la rue. Le bébé n’a pas survécu et la mère a été interpellée selon nos confrères de La Voix du Nord.

Ce sont des passants qui ont alerté après avoir remarqué cette femme et son enfant, un nouveau-né. La sans domicile, âgé d’une quarantaine d’années, a accouché dans la rue, le 23 mars dernier, du côté de la gare Lille-Flandres. Lorsque les secours sont intervenus, ils n’ont rien pu faire pour réanimer l’enfant.

L’enfant était viable à la naissance

La mère a été interpellée et placée en garde à vue et une enquête a été ouverte. Une autopsie a été réalisée, laquelle a démontré que le bébé était viable à la naissance selon le parquet de Lille. Pour autant, on ne connaît pas encore les causes précises de la mort.

A l’issue de sa garde à vue, la mère a été déférée devant le parquet et mise en examen pour « délaissement d’enfant ayant entraîné la mort ». Elle a été placée en détention provisoire.