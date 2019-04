Illustration police. — E. Frisullo / 20 Minutes

Nouvel accident mortel de la circulation. Dans la nuit de jeudi à vendredi, un cycliste a trouvé la mort alors qu’il roulait sur l’autoroute A1, près de Lille. Il a été percuté par un camion.

L’accident a eu lieu vers 3h30 du matin, vendredi, sur le tronçon qui relie les autoroutes A1 et A25, dans le sens Lille vers Paris, au niveau de la commune de Ronchin. Un homme de 37 ans roulait à vélo sur la voie de droite de l’autoroute. Selon la police, le cycliste est ensuite parti sur la voie de gauche au moment où un poids lourd arrivait. Le chauffeur a tenté de l’éviter, en vain. Le camion a percuté le cycliste, le faisant chuter sur les voies. Une voiture a roulé sur le cycliste qui se trouvait encore au sol.

On ignore pourquoi le cycliste circulait sur l’autoroute

Les secours sont arrivés sur place peu de temps après l’accident. Ils n’ont cependant rien pu faire pour la victime qui a été déclarée décédée par le médecin du Samu. Le corps du trentenaire, originaire de l’agglomération lilloise, a été pris en charge par les pompes funèbres.

Une enquête de police a été ouverte et la famille de l’homme a été prévenue. Le chauffeur du camion et l’automobiliste ont été entendus par les policiers, lesquels précisent déjà que les teste d’alcoolémie se sont révélés négatifs. On ignore la raison pour laquelle la victime circulait à vélo sur l’autoroute.