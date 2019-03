Illustration d'un avion de tourisme. — John W. Ferguson afp.com

Samedi après-midi, le pilote d’un avion de tourisme a dû poser son appareil en catastrophe dans un champ à Taisnières-sur-Hon, près de Maubeuge, dans le Nord, a-t-on appris auprès des pompiers.

Deux personnes étaient à bord de ce petit monomoteur lorsqu’il a terminé dans le champ à proximité de la chaussée Brunehaut, à Taisnières-sur-Hon, vers 16h30. Le train d’atterrissage n’a pas supporté la piste improvisée en terre et l’avion a fini sa course sur le ventre. Le pilote et son passager ont toutefois pu sortir de la cabine par leurs propres moyens. Ils ont été pris en charge par les pompiers pour des blessures légères.

Phénomène de décrochage

Une enquête a été ouverte pour déterminer avec précision les circonstances de cet accident. Cependant, la gendarmerie a expliqué à nos confrères de La Voix du Nord que le pilote était en train d’effectuer une simulation de panne moteur lorsque son appareil a brusquement décroché.

Le phénomène de décrochage peut avoir plusieurs raisons. Il se caractérise par une perte de portance de l’appareil, souvent lié à une vitesse trop basse et un angle d’incidence trop important. La conséquence est la perte subite d’altitude. Cela peut arriver, notamment, lors des phases d’atterrissage.