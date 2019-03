CULTURE Le lieu culturel sert de village au festival Séries Mania qui se déroule jusqu’au 30 mars à Lille. On peut se prendre pour le héros de ses séries préférées. Et c’est 100 % gratuit

On peut se prendre en photo dans le décord de «The Big Bang Theory» au Tripostal — F.Launay/20 Minutes

Vous voulez taper la pose avec les stars de la série Dix pour Cent ? Vous préférez vous jeter dans la montagne de billets d’euros de La Casa de Papel ? Ou alors vous souhaitez discuter dans le salon de The Big Bang Theory ?

Pas de souci, pendant une semaine à Lille, vous pourrez faire les trois choses à la fois. Durant Séries Mania, festival international des séries qui se déroule jusqu’au 30 mars, le Tripostal est le village du festival, sorte d’endroit incontournable à ne pas rater.

Expositions et réalité virtuelle sont également au programme

Déjà tout y est 100 % gratuit. Et au-delà des décors immersifs de séries dans lesquels on peut se plonger, il y en a pour tous les goûts. Pour les amateurs de déguisements, on peut découvrir les costumes des personnages emblématiques des séries Game of Thrones, The Handmaid’s Tale et Westworld.

Le costume de Jon Snow dans «Game of Thrones» est à vboir au Tripostal - F.Launay/20 Minutes

On peut aussi s’attarder sur les expositions d’affiches originales de séries, sur les œuvres en pixel art de Gustavo Viselner et la peinture à l’aiguille de Julie Sarloutte. Ceux qui préfèrent la réalité virtuelle ne sont pas oubliés avec un espace entièrement dédié et un escape game.