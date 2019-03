L'équipe de Natura4Ever Roubaix Lille Métropole au départ du Samyn — F.Launay/20 Minutes

Ce sont les anonymes du peloton français. Classée en catégorie continentale (troisième division), l’équipe Natura4Ever Roubaix Lille Métropole fait rarement la une des journaux. Les dix coureurs de cette équipe professionnelle se frottent pourtant aux meilleurs durant toute la saison cycliste. Ce mardi 4 mars, l’équipe nordiste, sauvée de la faillite l’hiver dernier, était au départ du Samyn, une semi-classique belge qui relie la ville de Quaregnon à celle de Dour.

Au programme : du vent, de la pluie et des pavés pour 200 kilomètres d’une course compliquée. A cette occasion, l’équipe avait convié 20 Minutes à découvrir l’envers du décor.

Avant, pendant et après la course, nous avons pu découvrir comment l’équipe préparait sa course. Avec des ambitions mesurées par rapport à la concurrence. C’est d’ailleurs le Nordiste Florian Sénéchal de la puissante équipe Deceuninck-Quick Step qui s’est imposé. Un autre monde par rapport à la petite équipe nordiste dont le meilleur coureur a terminé à la dix-neuvième place.