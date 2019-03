Thiago Mendes reste finalement au Losc — P.Guyot/AFP

Il faisait partie des partants cet hiver mais finalement Thiago Mendes est toujours lillois. Après des mois d’incertitudes, le milieu de terrain brésilien, arrivé en juillet 2017 dans le Nord, finira bien la saison sous les couleurs du Losc. Pourtant Mendes aurait pu faire ses valises fin janvier.

Le PSG s’était même renseigné le 31 janvier avant de faire machine arrière devant le peu d’engouement de Thomas Tuchel, l’entraîneur parisien. Les mercatos russes et chinois désormais terminés, Mendes ne fera pas non plus volte-face au dernier moment. « Je dois quelque chose au Losc car ce club m’a ouvert les portes. Je n’ai pas fini mon travail ici et je veux aider le club à aller le plus loin possible », a expliqué le joueur de 26 ans ce vendredi en conférence de presse.

Et le plus loin possible signifie évidemment une qualification directe en Ligue des champions. Deuxième de Ligue 1 à douze journées de la fin avant de recevoir Dijon dimanche (15 heures) au stade Pierre Mauroy, le Losc a tout pour atteindre cet objectif. Surtout avec un Thiago Mendes désormais certain de finir son boulot dans le Nord.