Une boutique 100% Harry Potter ouvre ses portes à Lille. — Diane Bondareff/AP/SIPA

Un magasin 100 % Harry Potter ouvre ses portes dans le Vieux-Lille. Pendant deux mois, on pourra y trouver tous les produits dérivés liés à l’univers du célèbre sorcier.

De la recette du chocogrenouille au balai à 300 euros, il y en aura pour tous les goûts.

C’est un mini-Poudlard niché au 31 rue de la Clef, en plein cœur du Vieux-Lille. A partir de ce samedi 2 mars, tous les fans de la saga Harry Potter vont pouvoir s’y donner rendez-vous. Car pendant deux mois, une boutique entièrement consacrée à l’univers du célèbre sorcier va ouvrir ses portes.

Une première à Lille lancé par Geek Store, présent dans la capitale des Flandres depuis plusieurs années, qui a décidé de changer de concept. « Avant, on était une boutique qui faisait toutes les licences qu’il y avait sur le marché. Mais on s’est rendu compte que le client ne trouvait pas toujours le produit correspondant car le magasin n’était pas assez grand pour tout accueillir. Il fallait faire des choix. Alors qu’en prenant une licence complète, on peut tabler sur tous les produits existants. », explique Vincent Demea, responsable du magasin lillois qui a déménagé pour l’occasion.

Tous les produits dérivés sauf les DVD et les livres

Très vite Harry Potter est ciblé pour lancer le nouveau concept grâce à son côté intergénérationnel qui parle aussi bien à l’enfant de 6 ans qu’à la maman de 45 ans. Expérimenté avec succès à Toulouse et Paris, le principe de la boutique éphémère consacré au sorcier se lance donc à Lille.

Où on pourra tout trouver : du simple mug à la recette du chocogrenouille en passant par la coupe de feu ou encore le balai à… 300 euros. « On fera tous les produits dérivés de la licence à l’exception des livres et des DVD qu’on laisse à d’autres magasins. Tous les fans pourront trouver ce qu’ils veulent », poursuit Vincent Demea.

Histoire de ne pas lasser le consommateur, l’univers Harry Potter ne restera que deux mois à l’affiche avant de laisser sa place à une autre licence. Un univers 100 % Dragon Ball Z ou Marvel pourrait lui succéder dans ce concept de boutique éphémère.