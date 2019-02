CULTURE La foire d’art contemporain ouvre ses portes, jeudi, à Lille Grand Palais. Et il y en a vraiment pour tous les goûts

«ArtUp!», c'est ce week-end à Lille. — M.Libert / 20 Minutes

La foire d’art contemporain « ArtUp ! » s’installe de nouveau à Lille, du 28 février au 3 mars. Dans « art contemporain », il y a « contemporain ». Et « contemporain », ça peut vouloir dire pas mal de choses. Si nous n’avons pas trouvé de déclinaison de l'Immobile de Koendelietzsche ou du Monochrome de Whitman, 20 Minutes a tout de même réussi à dégoter quelques œuvres WTF. Top 10.

Ce top 10 n’est pas monté dans un ordre quelconque. Il s’agit simplement d’œuvres découvertes au hasard de notre déambulation dans les allées de la foire, mercredi, lors de la visite réservée à la presse. Il ne s’agit pas non plus de dénigrer. Les goûts et les couleurs, vous connaissez la suite. D’ailleurs, dans notre article de l’année dernière, nous avions réalisé un « top » des œuvres à ne pas manquer lors de votre visite.

Le mieux, c’est tout de même de vous faire votre propre idée. Alors n’hésitez pas à aller faire un tour en famille sur le salon. Les tarifs sont compris entre 7 et 10 euros, et c’est gratuit pour les enfants de moins de dix ans.