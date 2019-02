Illustration d'un chat. — Alexas_Fotos

C’est l’histoire d’un covoiturage très original que révèle France Bleu Nord. Tout est parti d’une disparition : celle de Caramel, le chat d’une famille nordiste, originaire de Villeneuve-d’Ascq, partie une semaine au ski. De retour de vacances en fin de semaine dernière, les Villeneuvois font une étape à Annecy chez la sœur de Marie Noëlle, la mère de famille. Jusqu’ici tout va bien. Mais le lendemain matin, impossible de retrouver Caramel qui s’est fait la belle après une nuit passée dans la cave.

Après quelques heures de recherches, la famille repart dans le Nord la mort dans l’âme. Mais sur la route du retour, un coup de fil annonce la bonne nouvelle : Caramel a été retrouvé. Sauf que pour le rapatrier dans le Nord, à 800 kilomètres d’Annecy, les choses se compliquent. C’est à ce moment-là que la sœur de Marie Noëlle a une idée de génie : trouver une place en covoiturage BlaBlaCar pour le chat.

Un profil spécial créé pour le chat

Très vite, le profil de Caramel est créé sur le site et deux copains, qui rentraient d’Annecy à Béthune, acceptent d’embarquer le chat dans leur voiture. « On a rigolé, on s’est demandé si on allait vraiment voyager avec un animal plutôt qu’une personne. Le chat a dormi toute la route, on s’est arrêté une demi-heure pour aller casser la croûte, il n’a jamais bougé d’un poil », raconte William, l’un des deux conducteurs, à la radio régionale.

Huit heures plus tard, Marie Noëlle récupère Caramel au péage de Béthune. Tout est bien qui finit bien pour l’un des rares cas de chat covoitureur.