L'actrice Uma Thurman. — FMB/WENN.COM/SIPA

L’édition 2019 de Séries Mania, qui se déroule à Lille du 22 au 30 mars, va accueillir plusieurs stars de renom.

Uma Thurman, Julie Gayet, Julianna Margulies voire Laëtitia Casta sont déjà annoncées.

Des scénaristes et des romanciers célèbres vont aussi faire le déplacement dans le Nord.

Le casting a de la gueule. Délocalisé depuis l’an dernier à Lille, le festival Séries Mania a décidé de se mettre sur son 31 pour convaincre les stars de venir. Si en 2018, la principale tête d’affiche était Patrick Duffy (Bobby Ewing dans « Dallas »), l’événement international a décidé cette année de passer à la vitesse supérieure.

Uma Thurman en tête d’affiche

Avec avec Uma Thurman comme invitée d’honneur, Séries Mania a décidé de passer à la vitesse supérieure. Connue dans le monde entier depuis ses rôles dans Pulp Fiction et Kill Bill, l’actrice américaine fera le déplacement à Lille entre le 22 et le 30 mars. De quoi attirer les projecteurs sur l’événement.

« On n’est pas peu fier de la voir à Lille. Elle fait son entrée dans le monde des séries avec un rôle dans “Chambers”, une série qui sera en compétition internationale », se réjouit Laurence Herszberg, présidente du festival.

Le Good Doctor Freddie Highmore sera là aussi

S’il parle un peu moins au grand public, Freddie Highmore qui a le rôle principal dans la série « Good Doctor », est l’autre invité d’honneur de cette édition 2019. « C’est important de parler à tous les publics. Et Freddie Highmore est devenu extrêmement populaire avec “Good Doctor” », poursuit Laurence Herszberg.

Audrey Fleurot dans le jury, Julie Gayet et Laëtitia Casta en compétition

Cette année, la présidente du jury, Marty Noxon (productrice de « Buffy contre les vampires », « Girlfriends », « Guide to Divorce », « UnREAL ») est peu connue hors du milieu mais les autres membres parleront aux gens. Comme Audrey Fleurot, révélée par « Engrenages » ou encore « Un village français ».​. La romancière Delphine de Vigan sera là aussi. Tout comme Juliana Margulies qui a joué dans « Urgences » et « The Good Wife ».

Du côté des actrices en compétition, on attend Julie Gayet, qui joue dans la série « Soupçons ». Si elle n’a pas encore confirmé sa venue, Laetitia Casta (« Une île ») pourrait faire le déplacement à Lille. Tout le casting des séries « Dix pour cent », « Scènes de ménage », « Demain nous appartient » et « Les Grands » va aussi débarquer dans le Nord.

Scénaristes et romanciers également au rendez-vous

Les fans de scénario ne seront pas en reste avec la venue des scénaristes de « Black Mirror » mais aussi celui du « Bureau des Légendes ». Les amateurs de roman seront aussi comblés avec la venue des auteurs Michel Bussi (Un avion sans elle) et Michael Connelly (The Poet, La Défense Lincoln…) dont les livres ont fait ou feront l’objet d’une adaptation en série.

Enfin, comme les organisateurs le reconnaissent, d’autres annonces de prestige ne sont pas à exclure d’ici le lancement du festival prévu le 22 mars.