Le rappeur Stomy Bugsy a participé à la libération de poules dans un élevage en batterie. — W. Burkhardt / DxE

Infiltré au milieu d’un élevage de poules pondeuses. L’association DxE France a organisé, dans la nuit de vendredi à samedi, une visite dans un élevage de poules pondeuses en batterie, près d’Amiens, dans la Somme. Le rappeur Stomy Bugsy a accepté de se joindre à l’équipe de l’activiste Amadeus VG Humanimal, pour découvrir les conditions de vie « misérables » de ces animaux.

Dans une vidéo postée sur Facebook, on les voit libérer deux poules pour les emmener chez une famille d’accueil, près de Rambouillet. « Nous sommes entrés illégalement, mais sans infraction, et nous comptons y retourner pour libérer d’autres poules », raconte William Burkhardt, porte-parole de DxE France, une antenne d’une association californienne de protection des animaux, implantée depuis trois mois en France.

« 69 % des œufs sont produits dans ces conditions »

« Cet élevage n’a rien d’une exception car 69 % des œufs français sont produits dans ces conditions lamentables et misérables pour les animaux. Comme les consommateurs achètent de plus en plus d’œufs produits en plein air, ces œufs servent à l’agroalimentaire, notamment pour fabriquer des gâteaux industriels », assure DeX France.

Les deux premières poules libérées ont été baptisées Liberty et First par Stomy Bugsy. « Ça a été facile de le convaincre de participer à cette action car il est végan. Il avait déjà réalisé une vidéo pour Peta », explique William Burckhardt qui espère que d’autres personnalités accepteront de se mobiliser pour la cause animale.