Marco Castelli, un Australien devenu fan du Losc — Marco Castelli

Marco Castelli est un supporter du Losc venu de l’autre bout du monde.

Il a découvert le club nordiste à Melbourne il y a trois ans grâce à un ami lillois.

Installé en France depuis septembre, il assiste à de nombreux matchs du Losc.

Pour la première fois depuis le mois de septembre, Marco Castelli ne sera pas au stade Pierre Mauroy ce vendredi pour assister au match du Losc contre Nice (20h45). Parti ce jeudi pour deux semaines et demie en Australie, le supporter du Losc ne va pas en vacances mais se rend bien dans sa famille.

Car Marco est né et a vécu à Melbourne jusqu’en septembre dernier. Et c’est bien aux antipodes que sa passion étonnante pour Lille a vu le jour en 2015. « Je travaillais en Australie avec quelqu’un qui venait de Lille et qui supportait le Losc. On est devenus amis et à Noël, il m’a offert une écharpe du Losc », raconte tout simplement l’Australien.

Il s’est installé en France depuis le mois de septembre

Fan de foot depuis toujours et supporter inconditionnel du club des Melbourne Victory, Marco commence alors à s’intéresser sérieusement à Lille. Et des signes de plus en plus forts apparaissent pour renforcer son intérêt pour ce club pourtant situé à 20.000 kilomètres de chez lui. « Mathieu Delpierre, qui a été formé à Lille, a joué aux Melbourne Victory (de 2014 à 2016). Et les Australiens Mile Sterjovski (2000-2004) et Frank Farina (1994-1995) ont joué au Losc », précise le fan sûr de sa destinée.

Il est là ! Marco from Australia! L'un des supporters les plus originaux qu'on a au LOSC. Cc @losclive pic.twitter.com/WDnVLxgmlk — Dimé 🌵 (@cuervo_dimeh) November 9, 2018

Pendant trois ans, Marco suit donc les matchs à distance en cherchant un bon vieux streaming sur le web. Mais en septembre dernier, le supporter de 41 ans trouve un boulot à Paris. Une fois son contrat signé, il décide de concrétiser son amour. « Quand j’ai su que je venais vivre en France, la première chose que j’ai faite, c’est de m’abonner au Losc », se marre le quadra.

Les déplacements lui permettent de découvrir la France

L’histoire retiendra que son premier match vu en France aura été celui disputé par l’équipe féminine sur la pelouse du Paris FC mi-septembre. « C’est là que j’ai rencontré des membres des Dogues de Paris, un groupe de supporters lillois basé en Ile-de-France. Depuis, grâce au Losc, je me suis fait plusieurs amis et on regarde les matchs ensemble », se réjouit Marco Castelli.

I love game day at Gare du Nord, as it means I’m in Lille in 1 hour !!! ALLEZLELOSC 🔴⚪️@losclive @DoguesdeParis @LOSC_EN pic.twitter.com/mmeqXfs2kE — Marco Castelli (@Castellim77) January 18, 2019

Une fois toutes les deux semaines, l’Australien prend même le train pour venir assister aux matchs. Mais le fan ne se cantonne pas au stade Pierre-Mauroy. Nîmes, Dijon ou encore Montpellier font partie des déplacements déjà effectués pour aller soutenir les hommes de Christophe Galtier. « C’est fantastique car ça me fait voyager et ça me permet de découvrir des endroits de la France dans lesquels je ne serai jamais allé », apprécie le supporter.

Spécimen rare en Australie, Marco va profiter de son séjour à Melbourne pour embrigader des membres de sa famille. Echarpes, maillots et casquettes plein les bras, il espère bien convertir de nouveaux fans à l’autre bout du monde.