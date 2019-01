Indochine sera en concert en juin au stade Pierre-Mauroy. — M.Libert / 20 Minutes

Mystère dévoilé. Ce jeudi, le groupe Indochine a annoncé qu’il allait offrir à ses fans un dernier concert dans le cadre du « 13 tour ». Et ce sera en juin, au stade Pierre-Mauroy, à Villeneuve d’Ascq, près de Lille.

Un teasing sur les réseaux sociaux

Ils avaient bien préparé leur coup, les gars du groupe Indochine. Depuis lundi, sur le Twitter du groupe, se succédaient des chiffres énigmatiques. Un « 22 », un « 6 » et un « 19 ». Fin du suspense ce jeudi. On sait qu’il s’agissait d’une date, le 22 juin prochain. Et cette date correspond au prochain, et dernier, concert que Nicolas Sirkis et son groupe donneront dans le cadre de la tournée « 13 tour ».

Mieux, on sait aussi que c’est le stade Pierre-Mauroy qui a été choisi pour l’événement. Et il y a une autre surprise : une nouvelle scénographie créée uniquement pour le stade Pierre-Mauroy, promet le tourneur, A gauche de la lune.

Les places seront mises en vente en avant-première à la Fnac, le mercredi 30 janvier, et deux jours plus tard dans les autres points de vente. Et ce n’est pas le tarif qui devrait refroidir les fans car les prix sont compris entre 40 et 48 euros.

Bon, on ne sait en revanche pas si le maire de Villeneuve d’Ascq, Gérard Caudron, va se fendre d’un nouveau communiqué pour préciser une fois de plus que le stade Pierre-Mauroy est bien sur sa commune et non à Lille.