Nord: Des explosifs découverts à la prison de Douai, une enquête judiciaire ouverte

Y a-t-il un projet d’évasion avorté à la maison d’arrêt de Douai ? D’après France Bleu Nord, la police judiciaire de Lille enquête sur la découverte à la maison d’arrêt de Douai (Nord) d’une centaine de grammes d’ explosifs il y a une semaine. Mercredi, une quinzaine de cellules ont été inspectées et des fouilles organisées au sein de l’établissement pénitentiaire. Sans succès ou presque.

La quarantaine d'« officiers de la police judiciaire et de la police scientifique, démineurs, deux brigades cynophiles et une vingtaine de surveillants de nuit en poste », qui s’est chargée des fouilles a fait chou blanc pour découvrir un détonateur. Ils sont en revanche tombés sur une quinzaine de téléphones portables et des listes de mails et de numéros, qui doivent encore être analysés.

Il n’y a eu pour l’instant aucun placement en garde à vue. Seul un détenu à l’isolement deux jours avant les faits, a été transféré dans un autre établissement, rapporte encore France Bleu Nord ce vendredi.

L.Gam.