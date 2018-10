VIDEO. Lille: Une bagarre organisée entre lycéens filmée par les caméras de surveillance

Une caméra de surveillance a filmé une bagarre organisée entre lycéens à Lille. (illustration) — Alexandre GELEBART/REA

Jeux d’enfants. Début octobre, la caméra de surveillance du parking de l’Ecole supérieure de journalisme (ESJ) de Lille a filmé une scène surréaliste. Selon France Bleu Nord, qui révèle l’affaire, des adolescents s’étaient donné rendez-vous à cet endroit pour se battre. Une sorte de « fight », discipline plutôt observée chez certains supporters de football.

Dans cet extrait vidéo de la caméra de surveillance, on constate plusieurs choses. Un petit groupe de jeunes arrive en premier. Ils sont d’abord quatre et attendent manifestement d’autres personnes. Rapidement, deux autres jeunes arrivent à leur tour. Les portes sont fermées et deux par deux, ils commencent à se battre.

Des spectateurs et des combattants

Pendant les combats, la porte du parking s’ouvre de nouveau pour laisser entrer une dizaine d’autres jeunes. Eux semblent venus en spectateur. Tout porte à croire que ce fight est organisé. Le lieu de rendez-vous est connu, personne ne s’interpose ou ne prend part aux deux combats et à la fin, tout le monde s’en va tranquillement.

L’école a déposé une plainte pour les dégradations commise sur la grille du parking. A nos confrères, la police a déclaré que ce fight était un cas isolé et aucunement un phénomène.