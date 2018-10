Villeneuve d'Ascq: Pascal Draperi, l'agent municipal qui donne vie aux zombies

Un zombie réalisé par Pascal Draperi. — Pascal Draperi

Pascal a fait des formations dans des écoles spécialisées en maquillage d’effets spéciaux.

Il a maquillé pour la télévision, la zombie-walk et même pour les autorités.

Pour Halloween, il met son talent au service des particuliers.

Une passion pour le gore. Pascal Draperi, agent municipal à la maire de Villeneuve d'Ascq, près de Lille, mène une double vie. A côté de son emploi de fonctionnaire plutôt tranquille, il a développé une activité de maquilleur. Le rimmel, le fard à paupières, le gloss… Très peu pour lui. Pascal tartine ses modèles à grand renfort de latex et d’hémoglobine. Car son truc à lui, ce sont les monstres. Et plus c’est laid, plus il kiffe.

La journée, Pascal Draperi, 54 ans, est régisseur municipal à Villeneuve d’Ascq. « En dehors de mon travail, j’ai toujours dessiné des trucs un peu gore, et je suis assez doué pour ça », reconnaît-il. Un jour, il s’est dit que ce serait pas mal de donner vie à ses horribles croquis. Et comme il n’avait pas l’âme d’un Frankenstein, il s’est tourné vers le maquillage : « C’était il y a huit ans environ. J’ai fait deux formations, notamment à l’école Métamorphose, une école de maquillage et d’effets spéciaux de maquillage ».

De la technique et de l’imagination

Pascal est sorti de là avec une sacrée technique ; même si ça ne fait pas tout : « On peut avoir les gestes, si l’imagination ne suit pas, on n’arrive à rien », assure-t-il. Et il suffit d’aller faire un tout sur sa page Facebook pour se rendre compte qu’il n’en manque pas, d’imagination. Il y a des bêtes venues d’on ne sait où mais toujours très moches. Mais il y a aussi, et surtout, des zombies : « J’ai maquillé pas mal de personnes pour la dernière zombie-walk de Lille. Et j’ai aussi refait à l’identique des maquillages de "Walking Dead" », explique-t-il fièrement.

Pour Halloween​, Pascal ne va pas chômer : « Chaque année, c’est pareil. Les gens m’appellent à la dernière minute pour maquiller toute leur famille », plaisante-t-il. Pour le prix du matériel, ce passionné va savoir vous transformer en une créature suffisamment horrible pour effrayer tout le quartier. « Il faut aussi avoir un peu de temps, parce qu’un bon zombie, c’est quand même une heure de travail minimum », prévient-il.

Son talent, Pascal le met parfois à disposition des autorités, pour des exercices très réalistes avec les forces de l’ordre. Il lui a même permis de bosser sur quelques téléfilms (pas encore sortis) et pas mal de courts-métrages. Mais Hollywood ne l’attire pas pour autant : « J’aime bien ce que je fais pour l’instant, et j’ai une autre passion qui me prend beaucoup du temps », glisse-t-il. En effet, quand il n’a pas de zombie sur le feu, Pascal traque les fantômes. C’est peut-être là-dedans qu’il puise son inspiration.