Nord: Qui est David, l'homme aux 2.000 selfies avec des people?

David, sur le tournage de la Ch'tite famille avec Dany Boon. — D.V.

Depuis 2012, David a accumulé près de 2.000 selfies avec des stars.

Tout le monde y passe, acteurs, chanteurs et même politiques.

Le jeune homme de 22 ans se voit bien travailler dans le milieu de l’audiovisuel.

Dans l’ombre des people. Certains collectionnent les timbres ou les dés à coudre en porcelaine. David Verwaerde, lui, ce sont les selfies avec les vedettes qu’il affiche comme des trophées sur les réseaux sociaux. A ce jour, ils les comptent déjà par centaines, chaque photo étant un pas de plus vers un monde qui le fascine.

Il y a exactement deux ans, David avait contacté la rédaction de 20 Minutes à Lille pour nous suggérer d’écrire un article sur lui, l’homme aux mille selfies avec des stars. Comme une boutade, nous lui avions répondu qu’il pourrait revenir vers nous quand il serait l’homme aux 2.000 selfies. C’est exactement ce qu’il a fait, il y a quelques jours. « J’en suis à plus de 1.900 aujourd’hui », assure ce pugnace habitant de Bailleul âgé de 22 ans.

« Stars » au sens très large du terme

Cette passion lui est venue en 2012, lors d’un concert du Collectif métissé où il avait pu accéder aux loges : « J’ai rencontré les artistes et d’autres personnes connues, explique-t-il. Je me suis dit qu’il fallait garder un souvenir et c’est là que j’aie commencé à prendre des selfies avec les stars ». Et quand David parle de « stars », c’est au sens très (très très) large du terme : « Toutes les personnes connues, des animateurs de télé aux chanteurs en passant par les acteurs ». Même les politiques y passent avec lui : « J’ai fait une photo avec Sarkozy, mais je ne l’ai pas mise sur Facebook », reconnaît-il.

« Jean-Luc Reichmann est moins sympa qu’à la télé »

Cependant, cette passion demande de l’organisation, un peu d’argent et beaucoup de temps : « Il faut d’abord trouver les infos pour savoir quand viennent les stars et où elles seront. Ensuite, il faut s’organiser pour y aller et attendre parfois très longtemps. On ne rentre pas souvent bredouille », promet-il. Mais parfois si. Il a patienté six heures pour voir Nekfeu, en vain et s’est aussi fait rembarrer une paire de fois : « Par Catherine Deneuve à Dunkerque et par Jean-Luc Reichmann. Lui, il est beaucoup moins sympa qu’à la télé », regrette David.

Mais si David aime tant se faire en photo avec des vedettes, c’est qu’il espère bien en devenir une lui aussi. « A Bailleul, je suis un peu une star locale. Et je suis passé dans plusieurs émissions de télévision », explique-t-il fièrement. Actuellement en service civique chez Pôle emploi, David aimerait, plus tard, mettre un pied dans le monde de l’audiovisuel : « Comme chauffeur de salle sur les plateaux ou dans la production », rêve-t-il. Comme il rêve aussi de Hollywood, the place to be pour les fanas de people.

