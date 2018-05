Lille: Tom, ce magicien lillois qui rêve de Hollywood

Tom le magicien va participer à un concours à Hollywood. — Tom Becquart

Sa vocation de magicien est née après un spectacle au lycée.

Tom va participer aux World championships of performing arts, à Hollywood.

Le magicien Lillois va présenter un tout de magie iPad.

L’Amérique, il veut l’avoir et il l’aura. Tom Becquart est un jeune magicien lillois de 25 ans. Il a déjà réalisé une partie de son rêve en parvenant à faire de la magie son métier. Sa future participation aux Championnats du monde des arts de la scène, à Hollywood, lui permettra peut-être de réaliser l’autre partie de son rêve : se produire sur une scène aux Etats-Unis.

Il y a deux ans encore, Tom Becquart travaillait dans l’événementiel à Paris. Mais la magie, il l’a dans la peau depuis ce jour où, au lycée, un illusionniste est venu donner un spectacle devant sa classe : « Avec mes amis, nous avions vraiment passé un bon moment et l’idée de m’y mettre m’a trotté longtemps dans la tête », se souvient-il. Pourtant, il aura fallu quelques années pour que Tom ressorte le vieux coffret de magie offert par son grand-père.

Entreprises et scènes ouvertes

« Je me suis ensuite inscrit dans un club de magie à Mouvaux et je n’ai pas arrêté depuis », poursuit-il. Après dix ans de pratique plus confidentielle, c’est en 2016 que Tom a franchi le pas, transformant sa passion en véritable métier. « J’ai monté une société et je me produis en entreprise essentiellement et parfois lors de scènes ouvertes ». Des prestations qui lui permettent de vivre de son art mais qui laissent Tom sur sa faim.

Pour le prestidigitateur, le Graal, ce serait de jouer son propre spectacle au théâtre en Amérique. Et justement, « il y a deux mois, j’ai été sélectionné pour participer aux World championships of performing arts, à Hollywood. C’est une compétition qui rassemble des participants d’une soixantaine de pays autour des arts de la scène », explique le Lillois.

Magie iPad

Pour l’occasion, Tom a écrit un numéro spécial de magie iPad : « Il s’agit de mettre le digital au service de la magie. Par exemple, faire apparaître sur l’écran une balle qui vient de disparaître de la main d’un spectateur ».

Il aura face à lui des magiciens du monde entier, mais ceux qu’il redoute le plus, ce sont les Américains : « J’ai toujours été impressionné par la magie aux USA. Mais plus que la compétition, j’ai surtout hâte d’échanger avec eux », reconnait-il.

Le prix pour le vainqueur, il ne le connaît même pas : « Ce qui m’a attiré, c’est de pouvoir jouer aux USA », glisse-t-il. Le départ est prévu le trois juillet pour un séjour de deux semaines.