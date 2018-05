Gérald Darmanin porte plainte après avoir reçu des menaces de mort

FAITS DIVERS Des courriers anonymes menaçants ont été reçus par le ministre de l’Action et des comptes publics, Gérald Darmanin, et par sa mère…

Gérald Darmanin, le maire (LR) de Tourcoing (59). — M.Libert / 20 Minutes

Des menaces réitérées. Le ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, a déposé deux plaintes au commissariat du 12e arrondissement de Paris, le 27 avril, après avoir reçu, de même que sa mère, des lettres de menaces, rapporte Closer.

L’information a été confirmée par l’avocat de Gérald Darmanin, Me Mathias Chichportich. Les courriers évoquent notamment le ralliement de Gérald Darmanin au président Emmanuel Macron.

« Traître, Judas, faux-cul… »

La première plainte concerne une lettre anonyme envoyée directement au ministère, le 19 avril, sur laquelle était écrit « Le Lieutenant du Christ meurt innocent nous pardonnons aux républicains leurs crimes et nous prions Dieu que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur les Français ».

La seconde plainte fait état de menaces de mort à l’encontre du ministre. Dans ces missives, reçues par sa mère en août et en mars, on peut lire « Traître, Judas, faux-cul qui se voit déjà Ministre de Macron en 2022, t’inquiète pas, les femmes parlent et parleront… nul nul. » ou encore « Salaud, traître, faux-cul, pédé… avec Macron tu finiras comme Paul Doumer… pauvre type, pauvre con… Tu gâches ta vie. »

Le texte fait référence à d’autres plaintes déposées par le ministre. C’était le cas, en janvier, pour dénonciation calomnieuse dans une affaire de viol classée finalement sans suite par le ministère public. En mars, Gérald Darmanin avait également déposé plainte contre une femme qui l’accusait d’avoir usé de son influence pour avoir des relations sexuelles lorsqu’il était maire de Tourcoing.