VIDEO. Meurtre d’Angélique: La femme du suspect se constitue partie civile contre son mari

AFFAIRE ANGELIQUE Dans l’affaire du meurtre d’Angélique Six, à Wambrechies, la femme de David Ramault a décidé de se constituer partie civile…

La maison du suspect, rue du General Leclerc, à Wambrechies, a étée vandalisée. — M.Libert / 20 Minutes

David Ramault est accusé d’avoir violé et tué Angélique Six, 13 ans, à Wambrechies, dans le Nord.

La femme de David Ramault a décidé de se porter partie civile contre son mari.

«Elle a vécu avec un étranger», selon son avocat, Me Hervé Corbanesi.

« Cette femme est anéantie. Elle a des fantômes dans les yeux ». L’avocat Hervé Corbanesi a reçu lundi matin, la femme de David R., accusé du viol et du meurtre de la petite Angélique Six, à Wambrechies, dans le Nord. Elle a décidé de se porter partie civile, estimant, elle aussi, être victime dans cette affaire.

Au moment des faits, la semaine dernière, elle était partie en vacances avec ses deux enfants de 7 et 13 ans. Lorsqu’elle est rentrée, elle a dû faire face à un déferlement de haine sur les réseaux sociaux. « Le compte Facebook de son mari a été cracké et les images de ses enfants ont été balancées sur le net, précise Me Corbanesi. Heureusement, ça a pu être arrêté immédiatement ».

« En clandestinité familiale »

Face à ces menaces, dès lundi, l’avocat lui conseille de porter plainte, d’autant que son domicile avait également été caillassé. « Depuis, il semble que les auteurs des dégradations aient été identifiés ». Restent les menaces pour lesquelles une enquête est en cours.

Aujourd’hui, cette femme et ses deux enfants ont dû trouver refuge auprès de sa famille. « Pour elle aussi, ce qui est arrivé est une catastrophe. Elle a dû entrer en clandestinité familiale. Ses deux enfants scolarisés à Wambrechies, l’un est en CE2, l’autre en 4e, ne pourront pas reprendre l’école, lundi. »

« Elle a vécu avec un étranger »

Et pour elle aussi, c’est l’incompréhension. « Cela fait 18 ans qu’ils étaient mariés. Jamais rien d’alarmant ne s’était passé. Aucun signe qui aurait pu l’inquiéter. » David Ramault avait été condamné en 1996 pour viol sur une mineure et agression sexuelle sur des femmes adultes pour des faits datant de 1994, il y a 24 ans. « Rétrospectivement, elle se dit qu’elle a vécu avec un étranger. C’est une idée glaciale. »

Car, selon Hervé Corbanesi, « il ne lui a jamais raconté la vérité sur son passé ». « Elle savait qu’il avait été condamné, mais il lui a toujours dit que ce n’était pas très grave. Il n’est jamais rentré dans le détail », note-t-il. Et rare sont les gens qui vont consulter le casier judiciaire de leur futur conjoint avant de se marier.

La constitution de partie civile doit être déposée jeudi ou vendredi.

