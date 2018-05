VIDEO. Plus de 3.000 personnes à la marche blanche en hommage à Angélique

Plus de 3 000 personnes ont participé à la marche blanche en hommage à Angélique. — M.Libert / 20 Minutes

Ce mardi, une marche blanche a été organisée pour rendre hommage à Angélique.

L’adolescente a été violée et tuée il y a une semaine à Wambrechies, près de Lille, dans le Nord.

Plus de 3 000 personnes ont défilé, derrière la famille de la petite victime.

La commune pleure l’un de ses enfants. Ce mardi, une marche blanche a été organisée pour rendre hommage à Angélique, une adolescente de 13 violée et tuée il y a une semaine à Wambrechies, près de Lille, dans le Nord. La solennité du moment n’a en rien effacé la colère des habitants.

Peu avant 14 h, des personnes affluaient par dizaines depuis les rues menant à la place du Général-de-Gaulle. Vêtus de blanc, souvent avec une rose à la main, les mines graves, tristes. « C’est une catastrophe, lâche Laurent Rigaud, le boucher. On ne peut pas comprendre, on ne veut pas », déclare-t-il, lui qui servait dans sa boutique la famille d’Angélique et celle du suspect.

Les larmes sur les visages masquent mal le sentiment de colère : « J’ai de la tristesse mais surtout de la colère au fond de moi, explique Laurence. Pourtant, quand je vois tout ce monde réuni, je suis rassurée sur la nature humaine. »

« Maintenant, c’est sûr, on va se méfier davantage »

« Je suis encore choquée de ce qui est arrivé », assure Amance, 16 ans, qui tenait à venir pour soutenir la famille. « Maintenant, c’est sûr, on va se méfier davantage », reconnaît-elle.

Quand les proches d’Angélique sont arrivés, le silence s’est fait encore plus pesant. Soudée derrière une banderole portant la simple mention « Pour Angélique », la famille s’est mise en marche, suivie par 3 000 personnes.

La tension est montée d’un cran lorsque le cortège est passé à proximité de la maison du suspect, David Ramault, vandalisée dans la nuit et désormais gardée par des policiers en civil. Mais, dans la plus grande dignité, la foule a bifurqué en silence vers le parc, devenu un mémorial en hommage à la petite victime.

« C’est la colère qui va nous permettre de tenir »

Face à la foule, c’est Anaïs, la grande sœur d’Angélique, qui a pris la parole : « Nous tenions à remercier le petit bonhomme qui a permis d’identifier l’agresseur. Et merci à vous tous pour votre soutien », déclare-t-elle.

« Mais c’est la colère qui va nous permettre de tenir face à tout ce qui reste à venir », lance la jeune fille d’une voix ferme. Des dizaines de ballons blancs ont été lâchés, accompagnés par un dernier « je t’aime » à « cet ange que nous n’oublierons jamais ».

